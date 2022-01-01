Строительство частного коттеджа из кирпича под ключСтены из поризованного кирпича 510 мм
-Отсечная гидроизоляция между фундаментом и основанием стен
-Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен
-Кладка внешних стен из кирпича на перлитовый раствор (шов 10мм) (Poroterm, Braer) 510 мм
-Внутренние несущие стены из кирпича 2,1Ф (М150) 380мм
-Армирование блоков сеткой
Кирпичные дома: стоимость строительства под ключ
Проект строительства и стоимость кирпичного дома – это два основных вопроса, по которым желающий построить дом необходимо определиться в первую очередь. Стоимость строительства кирпичного дома напрямую зависит от выбранного проекта, планировки, этажности дома, типа предполагаемого фундамента и других факторов. В «Западном Доме» предлагается бесплатная услуга по расчету стоимости кирпичного дома. Подав заявку на составление сметы, вы можете в течение одного дня узнать, сколько будет стоить возведение кирпичного дом под ключ.
Почему важно заранее рассчитать цену частного кирпичного дома?
Если вам перед началом строительства необходимо узнать, к примеру, стоимость постройки кирпичного двухэтажного дома, то своевременное и профессиональное составление сметы позволит вам с самого начала найти баланс между желаемым и возможным. В любом строительстве есть главные статьи расхода, которыми нельзя поступиться – к примеру, стоимость фундамента, устроенного для кирпичного дома. Кроме этого есть и второстепенные траты, к примеру, дополнительные декоративные элементы, расходы на которые можно при необходимости сократить. В процессе проектирования нередко возникает потребность в отказе от малозначимых деталей, чтобы не выходить за рамки бюджета и построить коттедж из кирпича под ключ - надежный, теплый, комфортный и хорошей ценой.
Возведение домов из кирпича – это классическая технология строительства коттеджей, история которой уходит в глубину веков. Сейчас мы можем дать беспристрастную оценку внешнему виду, качеству постройки и долговечности тех кирпичных домов, которые были построены столетия тому назад. Хотя в наше время на рынке представлено множество новых строительных технологий и материалов, популярность кирпича не только не снижается, но и растет.
Оба варианта использования кирпича – в качестве стенового материала и для облицовки фасада одинаково востребованы на рынке строительных услуг. Причиной тому является высокий уровень защиты от влаги, перепадов температуры и ветра, которым обладает кирпичный или облицованный кирпичом дом. Такие строения выглядят представительно и монументально в течение всего срока эксплуатации. Выражение «моя крепость» больше всего подходит именно дому из кирпича.
Преимущества строительного керамического кирпича
Оптимальный микроклимат
В доме из кирпича, построенном с соблюдением технологии, постоянно поддерживается оптимальный микроклимат благодаря естественному кондиционированию воздуха и теплоинерционным свойствам кирпича – зимой он долго «держит» тепло, а в теплое время года защищает дом от перегревания.
Безопасность, надежность и долговечность
Кирпич является одним из самых долговечных и прочных материалов для строительства, что убедительно доказывает долгая история его использования. Современные материалы не могут похвастаться тем же по той причине, что они были изобретены совсем недавно. К примеру, клееный брус или SIP-панели, которые появились на рынке около 30 лет назад – трудно сказать, как они себя поведут через 20-30 лет. Кирпич в этом плане не оставляет сомнений – он обладает большой стойкостью к климатическим воздействиям, не подвержен гниению и не горит.
Экологичность и натуральность
Кирпич производится из природной глины, которая обжигается после формирования и является материалом, полностью безопасным с точки зрения экологии. В этом плане ему уступает даже такой материал, как дерево – по той причине, что деревянные дома требуют обработки антисептическими веществами, препятствующими гниению, а также антипиренами, предохраняющими их от возгорания.
Представительность
Дом из кирпича со временем лишь прибавляет в солидности и представительности, не меняя при этом своих эксплуатационных характеристик. Кирпич – практически универсальный материал для реализации самых смелых дизайнерских решений – колонн, эркеров и других сложных элементов. Благодаря своим прочностным и эстетическим свойствам фасад дома из кирпича долговечен.
Особенности строительного керамического кирпича
Кладка кирпича - это не просто вид строительных работ, это настоящее искусство, требующее большого опыта и высокой квалификации. Чтобы избежать разочарований, нужно обращаться только к надежному подрядчику, обладающему штатом специалистов требуемого уровня.
Как и любой другой материал, кирпич имеет свои особенности, которые следует учитывать:
- низкая скорость кладки, из-за которой срок строительства дома увеличивается – за смену каменщик выкладывает около 1,5 куб.м.;
- в сравнении с другими материалами для строительства, кирпич обладает низкой теплопроводностью;
- дороговизна работ. Цена строительства кирпичного дома – это не тот случай, в котором можно сэкономить, пригласив неквалифицированных рабочих. Качество работ тут определяется не только ровной кладкой стен, но и массой других факторов, среди которых качество приготовления и правильность нанесения раствора. Цемент, связывающий кирпичи между собой, в отличие от них имеет высокую теплопроводность. При нарушении технологии кладки это свойство раствора приводит к образованию «мостиков холода», и как следствие – к большим потерям тепла и постепенному разрушению кладки.
На текущий момент в частном домостроительстве актуально комбинирование материалов – к примеру, дом из газобетонных блоков, облицованный кирпичом, или дом из керамических блоков с облицовкой из кирпича.
В последнее время набирает популярность такой строительный материал, как керамический поризованный блок, примером которого является блок марки RAUF, Braer и др.. Поризованные блоки представляют собой новый стандарт кирпича, который вследствие своей пористой структуры и большому формату обладает уникальными свойствами. Блоки производятся по инновационной технологии из природных компонентов – глины, деревянных опилок и воды. Строительство из поризованных блоков позволяет достичь качественно нового уровня комфорта и хорошую цену.
Преимущества поризованного крупноформатного блока
- увеличение скорости кладки в 7 раз: благодаря большому формату блоков каменщик за смену выкладывает около 8 кв.м.;
- уменьшение затрат на раствор: из-за большого формата и применения в производстве блоков уникальной системы соединения «паз-гребень» экономия раствора достигает 60%;
- уменьшение расходов на отопление. При комбинации поризованный блок 14,3NF (510мм), облицованный кирпичом (120 мм), сопротивление в процессе теплопередачи составляет: R=3,34 (м2°С/Вт). Немалую роль в этом играет особый кладочный раствор на основе перлита, к примеру, RAUF Termo, который удерживает тепло в 4 раза эффективнее, чем обычный
- пористая структура блоков, отсутствие «мостиков холода», специальный «теплый» раствор, система «паз-гребень» - это те самые факторы, благодаря которым достигается значительная экономия на отоплении дома;
- при устройстве фундамента под дом из керамических блоков расходы на строительство сокращаются на 60% по причине существенного снижения нагрузки - вес блоков на порядок ниже веса обычного кирпича. Кроме этого низкий вес и большой формат керамических блоков способствует уменьшению расходов на транспорт;
После обращения к нам, специалисты «Западного Дома» рассчитают цену на строительство дома в течение одного дня с момента получения заявки. Услуга предоставляется в Москве бесплатно. Все что вам нужно – это указать номер проекта, который вы выбрали на сайте дизайнерской студии или у нас на сайте, либо прислать по электронной почте планировку дома. Для того чтобы ваша заявка на составление сметы была обработана в самые короткие сроки, не забудьте указать в ней ваши контактные данные и мы пришлем смету с ценой на строительство коттеджа из кирпича по ключ в Москве .